Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Arbeitsunfall im Wald - Arbeiter kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Zu einem Arbeitsunfall mit schweren Handverletzungen kam es am Mittwoch, 22.07.2020, gegen 15.30 Uhr, im Gemeindewald Häusern. Auf dem Blasiwald- und Brotkübelweg war eine Forstfirma mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt. Nachdem ein Fällkeil gesetzt war, setzte ein Waldarbeiter den eigentlichen Fällschnitt mit der Kettensäge. Dabei bemerkte sein Kollege, dass sich der Baum leicht entgegen der vorgesehenen Fällrichtung bewegte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er dies seinem Kollegen signalisieren und hob seine Hand in dessen Richtung. Genau in diesem Moment soll es einen Rückschlag der Kettensäge gegeben haben. Der Mann wurde hierdurch am Handrücken verletzt. Nach der Erstversorgung durch das DRK wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell