Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach. Motorradfahrerin stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstag, 23.07.2020, auf der L 152 bei Rickenbach schwer gestürzt. Die Frau war gegen 16:50 Uhr bei einem Überholvorgang in einer Kurve von der Straße abgekommen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden an der Kawasaki der Frau liegt bei rund 1000 Euro.

