Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannte Täter sprengen Geldautomat

Freiburg (ots)

Einen Geldautomaten gesprengt haben unbekannte Täter am 24.07.2020 in der Seestraße in Titisee. Eine Zeugin hatte um circa 4.40 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

