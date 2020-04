Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Korrektur zur Unfallmeldung "Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen" vom 19.04.2020

Brakel (ots)

In der Pressemeldung zu einem Unfall in Brakel mit zwei Radfahrerinnen am Samstag, 18. April 2020,(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4574410) sind bedauerlicherweise die beiden Unfallbeteiligten vertauscht worden. Der korrigierte Unfallhergang stellt sich wie folgt dar: Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Henzengasse und beabsichtigte nach links in die Straße Ostmauer abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 50-jährige Radfahrerin die Straße Ostmauer in Richtung Neustadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrräder. Beide Frauen stürzten zu Boden, wobei sich die 69-Jährige schwer verletzte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo sie stationär verblieb. Die Polizei Höxter bittet dieses Versehen zu entschuldigen.

