Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In vier Gartenhütten eingebrochen

Warburg (ots)

In mindestens vier Gartenhütten in Warburg-Ossendorf sind unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen. Die Einbruchserie auf den Grundstücken des Gartenbauvereins Ossendorf an der Straße "Ükern" ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Freitag, 17. April, nach 19 Uhr bis Samstag, 18. April, gegen 10 Uhr. Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände, außerdem entstand durch die Einbrüche Sachschaden. Die Ermittler der Polizei in Warburg bitten um Hinweise unter Telefon 05641/78800. /nig

