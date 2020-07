Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mann widersetzt sich der Polizei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.20, gegen 14 Uhr, wurden Polizisten in die Hutmattenstraße gerufen. Aufgrund einer privaten Angelegenheit war hier eine Auseinandersetzung zu erwarten. Nach dem Eintreffen der Polizei drängte sich ein Mann mit seinem Fahrrad auf dem Schulhof an einem Polizeibeamten vorbei, schlug unvermittelt gegen die Schulter eines weiteren Mannes und beleidigte diesen und einen weiteren Mann. Durch die Polizisten konnte der 40-Jährige nur mit Mühe von weiteren Angriffen abgehalten werden, wobei er auch die Polizeibeamten beleidigte. Er musste mit zur Polizei und konnte, nachdem er sich beruhigt hatte wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Mann wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

