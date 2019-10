Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen, Einbruch scheitert, Roller geklaut

Menden (ots)

Pkw aufgebrochen In der Nacht vom 10.10. auf den 11.10. brachen unbekannte Täter einen an der Theodor-Hürth-Straße abgeparkten Transporter auf und klauten hochwertige Werkzeugmaschinen von mehreren tausend Euro. Am weißen Peugeot Boxer entstand Sachschaden.

In der Nacht vom 12.10 zum 13.10.2019 wurde Am Papenbusch der nicht zugelassene Roller eines Geschädigten (silbernes Kleinkraftrad der Marke Gen.Prod) vom Garageninnenhof gestohlen. Zuvor hatten die Diebe das Metalltor des Vorhofes aufgebrochen.

Einbrecher scheitern Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, stellen die Hauseigentümer eines Hauses in der Magdalenenstraße fest, dass Unbekannte zunächst den Bewegungsmelder von der Wand gerissen haben, um anschließend ins Haus einzubrechen. An diversen Stellen konnte die Polizei Hebelsputen feststellen. Der Versuch des Einbruchs scheiterte jedoch und die Täter hinterließen Sachschäden.

Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell