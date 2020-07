Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin verursacht mehrere Verkehrsunfälle - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmittag, 23.07.2020, in WT-Tiengen mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 14:00 Uhr war die 54-jährige BMW-Fahrerin zunächst in der Feldbergstraße am Ortseingang aus Richtung Gurtweil einem vorausfahrenden VW Golf aufgefahren. Hierdurch geriet der Golf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommende Alfa Romeo. Der 66-jährige Golf-Fahrer und die 56 Jahre alte Alfa-Fahrerin überstanden den Zusammenstoß unverletzt, ihre Autos wurde hierbei aber schwer beschädigt. Die BMW-Fahrerin indes setzte ihre Fahrt fort und kam in Höhe der Schillerstraße von der Straße ab. Der BMW prallte gegen eine Gartenmauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ein 55-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Wie die BMW-Fahrerin äußerte, hätten die Bremsen versagt. Der BMW wurde sichergestellt. Die Feldbergstraße war bis zur Bergung und Reinigung der Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr, die Stadt und auch eine Fachfirma waren im Einsatz. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 60000 Euro.

