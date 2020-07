Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit E-Bike

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Donnerstag, 23.07.2020, um kurz nach 16.00 Uhr, an der Einmündung von der Finster- auf die Öflinger Straße. An der Kreuzung stand ein 52 Jahre alter Taxifahrer und fuhr auf die Öflinger Straße auf. Dabei übersah er einen auf dem Radweg in Richtung Wehr fahrenden 80-jährigen auf seinem E-Bike. Es kam zum Streifvorgang, wodurch der E-Bike Fahrer stürzte und sich dabei verletzte. Er wurde mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Renault des 52-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, am E-Bike 200 Euro.

