POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Im Kreisverkehr Kontrolle verloren

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer in Oberhausen-Rheinhausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er am Kreisverkehr der Landesstraßen 555 und 560 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierdurch beschädigte er das dortige Verkehrszeichen und kam erst im angrenzenden Feld zum Stillstand. Verletzt wurde der Fahrer durch den Verkehrsunfall nicht. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er durch eine Firma abgeschleppt werden.

