Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zwei Einbrüche im Bereich Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Einbrüchen musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Bereich von Ettlingen verzeichnen.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Aufhebeln eines Fensters im Hinterhof eines Schnellrestaurants in der Landstraße in Ettlingen-Bruchhausen gewaltsamen Zutritt. Dort entwendeten sie diverse Getränke aus den Kühlschränken im Verkaufsraum. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Montag gegen 02.25 Uhr in eine Tankstelle in der Ettlinger Nobelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei bislang unbekannte Täter mit Steinen ein Loch in die Glaseingangstür zum Verkaufsraum, um so in das Innere steigen zu können. Dort entnahmen die Diebe eine größere Menge Zigaretten. Anhand der Aufzeichnungen der Videoüberwachung trug einer der Täter eine rote Jacke sowie weiße Schuhe, der Zweite hatte eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans an. Der angerichtete Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell