POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Homburg vom 08.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade/ Schwedenpfad Freitag, 06.03.2020, 17:15 Uhr

Ein 85-jähriger Bad Homburger befuhr mit seiner Limousine der Marke Bentley die Kaiser-Friedrich-Promenade in Richtung Dietigheimer Straße. An der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Promenade/ Schwedenpfad bremste ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt sein Fahrzeug ab. Der Bentley-Fahrer wollte seinen PKW ebenfalls abbremsen, verwechselte aber das Bremspedal mit dem Gaspedal, so dass der Bentley stark beschleunigte und einen Satz nach vorne machte. Um einen Unfall zu verhindern lenkte der Fahrer sein Fahrzeug scharf nach rechts. Dabei fuhr er an einen Blumenkübel aus Beton, der auf dem Gehweg stand und kam dort zum Stillstand. Den Zusammenstoß mit dem vor ihm befindlichen PKW konnte er dennoch nicht verhindern. Der Bentley streifte noch den PKW im Bereich des Fahrzeughecks. Der PKW der Marke Hyundai, der von einer Friedrichsdorferin gefahren wurde, wurde am Radkasten hinten rechts beschädigt. Der Schaden wird auf 800 EUR geschätzt. An dem Bentley entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 EUR. Die linke Fahrzeugseite wies Beschädigungen oberhalb des rechten vorderen Radkastens auf, weiterhin wurde er im Bereich der Frontverkleidung beschädigt. An dem Blumenkübel entstand nur geringer Schaden.

Unfall mit hohem Sachschaden wegen Wildwechsel Bad Homburg OT Ober-Eschbach, L 3003 Zeppelinstraße Samstag, 07.03.2020, 20:35 Uhr

Eine 22-Jährige aus dem Wetteraukreis fuhr mit ihrem Renault Twingo auf der Zeppelinstraße aus Richtung Nieder-Eschbach kommend in Richtung Oberstedten. Plötzlich kreuzte ein Reh die Fahrbahn und die Fahrerin bremste ihren PKW stark ab, um eine Kollision mit dem Wild zu vermeiden. Aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes fuhr ein nachfolgender PKW (VW Polo) auf den Renault Twingo auf, dessen Fahrerzeugführer, ein 55-Jähriger aus Oberursel, den Bremsvorgang zu spät realisierte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Schaden am Heck des Renault wird auf 4500 EUR geschätzt. Durch den Zusammenstoß wurde auch der Reifen beschädigt. Der PKW war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Der Schaden an dem VW Polo beläuft sich auf etwa 4000 EUR. Das Fahrzeug war noch fahrbereit.

Diverse Sachbeschädigungen 61440 Oberursel, Häuserweg, Grünwiesenweg Samstag, 07.03.2020, 0:00 Uhr bis 0:20 Uhr

Im o. a. Tatzeitraum beschädigten mindestens zwei Täter diverse Sitzbänke, Klingelschilder und Außenspiegel in Oberstedten. Ein Zeuge beobachtete zwei Täter, die dunkel gekleidet waren und Jogginghosen trugen. Weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch an die Polizei Oberursel (Tel. 06171-62400) zu wenden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr 61440 Oberursel, Oberstedten, Fußgängerbrücke über A661 Freitag, 06.03.2020, 22:20 Uhr

Ein unbekannter Täter warf eine 1,5 L Pepsi Flasche von der Brücke auf einen fahrenden PKW geworfen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe stark beschädigt. Hinweise auf den Täter oder mögliche Zeugen, nimmt die Polizei Oberursel (Tel. 06171-62400) gerne entgegen.

Sachbeschädigungen an Pkw und Motorroller Oberursel, Dornbachstraße, Obergasse, Goethestraße Freitag, 06.03.20, 18:00 Uhr - Samstag, 07.03.20, 10:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter traten mehrere Außenspiegel von Motorrollern und Pkw ab. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfallflucht Sachschaden Königstein, Klosterstraße, Parkhaus Stadtgalerie Freitag, 06.03.2020, zw. 11:00 Uhr und 11:15 Uhr

Am letzten Freitag wurde, in der Zeit von 11:00 bis 11:15 Uhr, ein im 1. UG der Stadtgalerie geparkter gelber Fiat Seicento, höchstwahrscheinlich bei einem Parkvorgang, an der hinteren rechten Stoßstange und am Rücklicht beschädigt. Der Verursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 800,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174/92660 in Verbindung zu setzen.

Verstoß nach dem Waffengesetz 61273 Wehrheim, Am Bahnhof Samstag, 07.03.2020, 19:55 Uhr

Bei einer Personenkontrolle von mehreren Personen, wurde bei dem 17-jährigen Beschuldigten ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand (sogenannter Schlagring) aufgefunden und sichergestellt.

Kaminbrand 61279 Grävenwiesbach, Naunstädter Weg Sonntag, 08.03.2020, 03:58 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es in Grävenwiesbach zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Durch die Feuerwehr Grävenwiesbach konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Brandentstehung sei lediglich auf einen gewöhnlichen Gebrauch des Kamins zurückzuführen. Durch Materialermüdung begann die sich hinter dem Kamin befindliche Wand ebenfalls an zu brennen, wodurch es zu starker Rauchentwicklung kam.

Der Sachschaden am Kamin und der Wand wird auf ca. 1.500,- EUR beziffert. Die im Haus befindlichen Personen blieben unverletzt.

