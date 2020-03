PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 05.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Senior von Jugendlichen bestohlen, Usingen, Neuer Marktplatz, 04.03.2020, gg. 13.45 Uhr

(pa)Am Mittwoch kam es in Usingen zu einem dreisten Diebstahl zum Nachteil eines 73-Jährigen. Der Senior war nach eigenen Angaben gegen 13.45 Uhr mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Straße "Neuer Marktplatz" unterwegs, als sich ihm in Höhe des Supermarktes von hinten vier Jugendliche näherten. Einer von ihnen griff in die Ablage des Rollators und entnahm daraus die Herrenhandtasche des 73-Jährigen. Mit der roten Tasche, die unter anderem das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des Seniors mit mehreren Hundert Euro Bargeld enthielt, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Neutorstraße. Der ältere Herr konnte zwei der Täter näher beschreiben. Beide beschrieb er als etwa 160cm bis 170 cm groß. Einer habe helle Haare gehabt, eine dunkle Hose sowie einen dunklen, dünnen Parka getragen. Der zweite habe dunkles Haar gehabt und sei mit einer hellen Hose sowie einem hellen Oberteil bekleidet gewesen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die in sonstiger Weise Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher richten hohen Schaden an, Glashütten, Schloßborn, Feldbergstraße, 04.03.2020, 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr

(pa)Am Dienstagabend verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch im Glashüttener Ortsteil Schloßborn einen Sachschaden von wohl über 7.000 Euro. Zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr begaben sich die Kriminellen auf ein Wohngrundstück in der Feldbergstraße. Am dortigen Einfamilienhaus versuchten die Täter zunächst erfolglos zwei Fenster aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, schlugen sie mit massiver Gewalt eine sicherheitsverglaste Fensterscheibe ein, durch die sie letztendlich in das Innere des Hauses gelangten. Sie durchsuchten anschließend die Räume und flüchteten unter anderem mit Bargeld, Schmuck und hochwertigen Uhren im Gesamtwert von einigen Tausend Euro von dem in Feldrandlage gelegenen Anwesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Zeugenhinwiese unter (06172) 120 - 0.

3. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Südring, Gemarkung Bad Homburg, L 3003 (Südring) /Hewlett-Packard-Straße, 04.03.2020, gg. 13.05 Uhr

(pa)Auf dem Bad Homburger Südring, der L 3003, kollidierten am Mittwochmittag zwei Pkw miteinander. Ein 51 Jahre alter Taxifahrer war gegen 13.05 Uhr aus Richtung Ober-Eschbacher-Straße kommend in Fahrtrichtung Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung der Hewlett-Packard-Straße beabsichtigte ein 39-jähriger Opel-Fahrer, mit seinem Insignia nach links auf den Südring einzubiegen. Er übersah dabei den herannahenden Volvo V90 des Taxifahrers. Dieser prallte mit der Front gegen die Fahrerseite des Opel. Dabei wurden der 39-Jährige schwer und der 51-Jährige leicht verletzt. Der Opelfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf über 14.000 Euro geschätzt. Der Südring war für einen Zeitraum von etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

4. Unter Alkohol in Graben gefahren, Gemarkung Glashütten, B8, zw. Königstein und Glashütten, 04.03.2020, gg. 19.55 Uhr

(pa)Eine Fahrt auf der B8 endete am Mittwochabend für einen Mann aus Frankfurt im Straßengraben. Der 51-Jährige war mit einem Hyundai aus Richtung Königstein kommend in Fahrtrichtung Glashütten unterwegs, als er kurz vor Glashütten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts vor der Fahrbahn in den Straßengraben abkam. Der ältere Kleinwagen kam letztendlich an einer Steinmauer im Straßengraben zum Stillstand. An dem Fahrzeug entstand dabei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich schnell der Verdacht, dass der Frankfurter das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 51-Jährige am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus eingewiesen worden war und dieses kurzzeitig verlassen hatte. Nachdem festgestellt wurde, dass der Mann sich bei dem Unfall nicht verletzt hatte, brachte man ihn schließlich zurück in die Klinik, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, um seinen Blutalkoholgehalt beweissicher festzustellen. Die Beamten stellten den Führerschein des 51-Jährigen sicher.

5. Mokick gestohlen, Oberursel, Stierstadt, Görlitzer Straße, 04.03.2020, 20.00 Uhr bis 05.03.2020, 07.00 Uhr

(pa)In Oberursel Stierstadt entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag ein Kleinkraftrad. Das Mokick des Herstellers "Simson", Modell "S51-B" stand noch am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr mit Lenkradschloss gesichert in der Görlitzer Straße vor der Hausnummer 1. Am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr war das olivgrüne Kraftrad im Wert von rund 2.000 Euro verschwunden. Es trug zuletzt das Versicherungskennzeichen "RAU-360". Zeugen der Tat sowie Personen, denen der auffällige Klassiker möglicherweise zum Verkauf angeboten wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

6. Einbrecher auf Baustelle, Friedrichsdorf, Ökosiedlung, 04.03.2020, 18.00 Uhr bis 05.03.2020, 07.00 Uhr

(pa)Zwei Container hebelten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf der Baustelle der "Ökosiedlung" in Friedrichsdorf auf. Zwischen 18.00 Uhr abends und 07.00 Uhr am Morgen begaben sich die Täter auf das Baustellengelände. Nachdem sie die Container gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten die Einbrecher verschiedene Werkzeuge, Rohrverbindungen sowie Handtuch- und Toilettenpapierhalter. Der Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes summieren sich auf insgesamt rund 30.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

