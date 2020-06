POL-AA: Ostalbkreis: Kradfahrer mit Sozia gestürzt

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Kradfahrer mit Sozia gestürzt

Am Samstagabend gegen 19.24 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer eines Krades der Marke Suzuki mit seiner 23-jährigen Sozia die L 1160 von Weiler kommend in Fahrtrichtung Hornberg. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund Nässe in Schlingern und rutschte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer fiel im Anschluss eine Böschung hinunter, wobei seine Sozia auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer wurde dabei schwer, die Sozia leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde die L 1160 für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

