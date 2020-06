Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand im Dachgeschoß

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Brand im Dachgeschoß

Am Freitag gegen 20.11 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung in der Oeffinger Straße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Flur zu einem Brandausbruch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30.000.- Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr Fellbach war mit 8 Fahrzeugen und 46 Mann im Einsatz. Das DRK war ebenfalls mit 6 Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort.

Die Unterbringung der Familie erfolgt bis zur Wiederbewohnbarkeit der Wohnung bei der Verwandtschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell