POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09.00 Uhr: Backnang - Betrunken in Gegenverkehr

Backnang: Betrunken in den Gegenverkehr gefahren

Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Ford die L1080 von Backnang kommend in Richtung des Heininger Kreisels. Vor dem Kreisverkehr fuhr er auf die Gegenfahrbahn und wollte über die Bypass-Spur in Richtung Weissach am Tal am Kreisverkehr vorbei abkürzen. Dabei kam ihm eine 20-Jährige mit ihrem Opel Zafira ordnungsgemäß entgegen. Sie versuchte noch nach rechts auszuweichen. Dies gelang ihr jedoch nicht mehr und es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 EUR. Sie mussten beide durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Straßenmeisterei gereinigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

