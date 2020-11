Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031120-8945: Fußgängerin angefahren - schwerverletzt

RadevormaldRadevormald (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 53-jährige Radevormwalderin am Montagmorgen (2. November) nach einem Unfall im Bereich des Busbahnhofs ins Krankenhaus eingeliefert werden. Morgens um 6:50 Uhr fuhr eine 20-jährige Waldbrölerin mit ihrem weißen Toyota auf der Bahnhofstraße, aus Richtung Ispingrader Straße kommend in Fahrtrichtung Westfalenstraße. Bei Dunkelheit und Regen beabsichtigte sie nach links in Richtung Remscheid abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit der dunkel gekleideten 53-jährigen Radevormwalderin, die die Westfalenstraße am Fußgängerüberweg in Höhe des Busbahnhofs zu Fuß überquerte. Die Fußgängerin prallte auf die Motorhaube und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachte sie ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

