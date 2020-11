Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031120-892: Einbrecher stehlen Schneeketten

Wiiehl (ots)

Oberbantenberg: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen versucht, in eine Friedhofshalle in der Heinrich-Stender-Straße einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag und 8:30 Uhr am Montagmorgen (2. November) setzten sie ihr Hebelwerkzeug mehrfach an den Türen der Halle an, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen. Bielstein: In der Uelpestraße haben Kriminelle mehrere Schneeketten und einen Laptop aus einem Bürocontainer gestohlen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Bürocontainer. Mit ihrer Beute, einem Laptop und drei Sätzen Schneeketten, verließen sie den Tatort. Der Einbruch muss sich zwischen Samstag 12:30 Uhr und Montag (2. November) 5:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise gehen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

