Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011120-890: Schlägerei - Drei Verletzte

Marienheide

Am Freitagabend (30. Oktober) sind bei einer Schlägerei im Bereich der Bahnhofstraße in Marienheide mehrere Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen 21:15 Uhr und 21:25 Uhr zu einem Streit zwischen einem 32-Jährigen, einem 36-Jährigen und einer Gruppe Unbekannter. Die 27-jährige Freundin des 32-Jährigen kam zufällig hinzu und beobachtete den Streit. Nach ihren Angaben handelte es sich um eine etwa 15 bis 20-köpfige Gruppe, die mit ihrem Freund und dessen Bekannten aneinander geraten waren. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die 27-Jährige wollte ihrem Freund helfen, wurde jedoch von den Unbekannten zur Seite geschubst. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Anschließend beobachtete sie, wie die Unbekannten ihre Freunde zu Boden brachten und auf sie eintraten. Einer hatte einen Baseballschläger dabei, mit dem er auf die beiden Opfer einschlug. Schließlich gelang es dem 32-Jährigen und seinem Bekannten, sich in einen nahegelegenen Verbrauchermarkt zu retten. Von dort aus informierten sie die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden verletzten Marienheider wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 27-Jährige benötigte keine weitere ärztliche Behandlung. Hinweise zum Tatgeschehen und zu den bislang noch unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei des Kriminalkommissariats Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

