Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011120-888: Wohnunsgeinbrüche - Täter kamen durchs Fenster

Wiehl / WipperfürthWiehl / Wipperfürth (ots)

Wiehl - Unbekannte sind am Samstag (31. Oktober) in ein Wohnhaus im Bitzenweg eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich die Täter durch ein aufgehebeltes Kellerfenster Zugang zum Haus. Erstmal im Objekt durchwühlten sie Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt zum Teil auf dem Boden. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Wipperfürth - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Oktober) stiegen Langfinger in ein Einfamilienhaus in der Straße "Herbstmühle" ein. Im Tatzweitraum zwischen 21:15 Uhr am Freitagabend und 6:30 Uhr am Samstagmorgen hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden sie fündig. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

