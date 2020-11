Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011120-886: Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

WiehlWiehl (ots)

Wiehl-Börnhausen - Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Samstag (31. Oktober) auf der L95 im Bereich "Steinacker" ereignet hat. Ein 21-jähriger Gummersbacher fuhr um 14:15 Uhr mit seinem BMW von der Straße "Steinacker" kommend in Richtung der Einmündung L95, wo er nach rechts in Richtung Bielstein abbog. Dort kam es, nur wenige Meter weiter, zum Unfall. Ein 20 Jahre alter Nümbrechter war zusammen mit seiner 14-jähigen Sozia auf seinem Motorrad auf der L95 aus Richtung Nümbrecht kommend in Fahrtrichtung Bielstein gefahren. Nach eigenen Angaben sah er den BMW des 21-Jährigen an der Einmündung zunächst stehen. Als dieser dann plötzlich auf die L95 einbog, konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des BMW. Sowohl der 20-jährige Kradfahrer als auch seine 14-jährige Sozia stürzten und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L95 im Bereich der Unfallstelle für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Es entstand hoher Sachschaden; das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell