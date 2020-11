Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011120-885: ERGÄNZUNG ZUR ERSTMELDUNG - SCHWERER VERKEHRSUNFALL MIT JUNGEM BIKER VOM 31.10.2020

GummersbachGummersbach (ots)

Wie berichtet ist es am Nachmittag des 31.Oktober auf der Archimedesstraße in Gummersbach-Sonnenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 68-jähriger Gummersbacher mit seinem Käfer die Archimedesstraße bergwärts. Als ihm plötzlich eine Crossmaschine (Yamaha), nur auf dem Hinterrad fahrend, mittig der Fahrbahn entgegen kam, versuchte er noch zu bremsen. Die Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrer der Crossmaschine, ein 17-jähriger Nümbrechter, flog über seinen Wagen und landete anschließend auf der Straße. Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er zur weiteren stationäre Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Führerschein des 17-Jährigen sowie beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell