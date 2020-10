Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301020-883: Kennzeichen gestohlen

Engelskirchen

Auf einem Wohnmobilparkplatz am Feckelsberger Weg sind am Donnerstag (29. Oktober) die Kennzeichen K-SZ 3003 von einem Ford Fiesta gestohlen worden. Der Wagen war dort in der Zeit zwischen 05.30 und 14.45 Uhr abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch über die Notrufnummer 110.

