Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311020-884: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall mit jungem Biker

GummersbachGummersbach (ots)

Am Nachmittag des 31.10.2020, gegen 15:10 Uhr kam es auf der Archimedesstraße in Gummersbach-Sonnenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Biker aus Nümbrecht ist dort nach ersten Erkenntnissen auf dem Hinterrad in Richtung Westtangente gefahren und hat die Kontrolle über das Motorrad verloren. Während der Fahrt geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallaufnahme dauert an.

