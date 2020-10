Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wohnanhänger in Nienstedt entwendet

Bad Münder (ots)

In Nienstedt wurde ein Wohnanhänger entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwochabend kurz vor 22.00 Uhr bemerkt. Der zweiachsige Fendt-Wohnanhänger mit hannoverschen Kennzeichen stand zuvor am Fahrbahnrand der Eimbeckhäuser Straße. Die Tat soll sich am Mittwochabend zwischen 18.00 und 21.45 Uhr ereignet haben. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Wohnwagendiebstahl gemacht?

Hinweise werden unter Tel. 05042/9331-0 von der Polizei Bad Münder entgegengenommen.

