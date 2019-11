Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer auf der B64, Freitag, 01.11.2019, 17:20 Uhr

Paderborn, Münsterstraße (B64)/Nesthauser Str. (ots)

Am Freitagnachmittag fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Elsen in Fahrtrichtung Delbrück und übersah an der Kreuzung Münsterstraße/Nesthauser Straße beim Linksabbiegen eine querende Radfahrerin der Münsterstraße. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Fahrradfahrerin verletzt worden ist und ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell