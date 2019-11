Polizei Paderborn

POL-PB: PKW-Brand in einer Tiefgarage, Sonntag, 03.11.2019, 04:10 Uhr

Büren, Tiefgarage am Markt (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag in der Tiefgarage am Markt in Büren ein Pkw in Brand. Ein Passant bemerkte die starke Rauchentwicklung aus der Garage und verständigte über Notruf die Feuerwehr. Obwohl die Feuerwehr sehr zeitnah vor Ort war, konnte sie nicht mehr verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Die Schadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt. Ob auch Schäden an der Tiefgarage entstanden sind, muss noch geprüft werden.

