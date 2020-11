Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011120-889: Wohnungseinbruch - Täter flüchten in weinrotem Kombi in Richtung Autobahn

GummersbachGummersbach (ots)

Gummersbach-Hunstig - In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr haben sich Kriminelle Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Halken" verschafft. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schränke nach möglichem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Noch bevor die Polizisten vor Ort waren, entfernten sich die Einbrecher laut Zeugen in einem weinroten Auto mit belgischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Dieringhauser Straße. Ein Zeuge folgte dem Wagen bis zur Autobahn A4, wo er sie dann aus den Augen verlor. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Der Zeuge berichtete von einem etwa 40 Jahre alten Mann (südländisches Aussehen), der vor dem Haus in dem roten Wagen gewartet hatte. Zwei Frauen mit langen dunklen Haaren, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, seien schließlich aus dem Fenster des Hauses geklettert und in das Auto gestiegen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110 entgegen.

