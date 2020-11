Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jährigen angefahren und geflüchtet

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Radfahrer am Freitagmorgen, 20. November, an der Einmündung Forstweg/Gecksheide in Scholven sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Autos. Der 14-Jährige aus Gladbeck war gegen 10.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Er befand sich auf dem Forstweg. Im Einmündungsbereich wurde er von einem schwarzen Pkw angefahren. Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin war auf der Gecksheide unterwegs und bog gerade nach rechts auf den Forstweg ab. Nach dem Unfall stürzte der Jugendliche zu Boden, der Pkw fuhr einfach weiter. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort, ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an 0209 365-6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle).

