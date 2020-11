Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer landete im Polizeigewahrsam - ein Schwerverletzter

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 38-jähriger Randalierer landete am gestrigen Donnerstagmittag, 19. November, im Polizeigewahrsam, nachdem er im Ausländeramt an der Zeppelinallee in der Altstadt einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen und schwer verletzt hatte. Im droht jetzt ein Strafverfahren wegen mehrere Delikte. Gegen 13.10 Uhr entwickelte sich im Eingangsbereich des Amtsgebäudes ein Streit zwischen dem Beschuldigten und dem 47-jährigen Sicherheitsbediensteten. Hintergrund war offenbar die Gültigkeitsdauer eines Ausweisdokumentes. Im weiteren Verlauf schlug der 38-Jährige auf sein Gegenüber ein. Ein anderer Sicherheitsmitarbeiter wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und schritt ein. Er konnte den Übergriff durch den Einsatz von Pfefferspray beenden. Der Randalierer verließ laut schreiend das Gebäude, lief zu seinem Pkw, holte einen Golfschläger aus dem Kofferraum, kam dann zurück und drohte erneut Schläge an. Die alarmierten Polizisten überwältigten den in Gelsenkirchen wohnenden Mann und fesselten ihn. Anschließend musste er die Beamten zur Wache begleiten. Der Golfschläger wurde sichergestellt. Zudem fanden die Polizeibeamten beim 38-Jährigen einen Joint auf und stellten an seinem Körper ein verfassungsfeindliches Symbol fest. Der verletzte 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell