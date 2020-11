Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen mit drei Fahndungsaufrufen am 18. November 2020, 15.12 Uhr, 16. November 2020, 13.52 Uhr und 13. November 2020, 8.16 Uhr, nach einer Zwölfjährigen wird hiermit zurückgenommen. Sie erschien gestern Abend mit ihrer ebenfalls vermissten 17-jährigen Cousine in der Polizeiwache Gladbeck und war wohlauf. Die Beamten übergaben die beiden Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten. Alle Medien, die die Fahndungen veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell