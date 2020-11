Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Frau lag am Fuß einer Treppe - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Passant alarmierte am heutigen Donnerstagmorgen, 19. November 2020, die Rettungskräfte, nachdem er gegen 6 Uhr auf der Aldenhofstraße eine schwer verletzte Frau aufgefunden hatte. Die 45-Jährige lag am Fuß einer Treppe, welche die Aldenhofstraße mit der Ravensbergstraße verbindet. Neben der Gelsenkirchenerin lag ihr Fahrrad. Sie hatte gegen 5.20 Uhr ihre Wohnanschrift verlassen, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Nach jetzigem Stand ist von einem Unglücksfall oder Wegeunfall auszugehen. Die Ermittler der Polizei Gelsenkirchen suchen Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummern 0209 365-6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle).

