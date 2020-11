Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrt endet an Mauer - jetzt droht Strafverfahren

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine Fahrt mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit endete für einen Autofahrer in Heßler am späten Mittwochabend, 18. November 2020, an einer Mauer.

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 21-Jährige in seinem BMW von einem Parkplatz auf die Wallstraße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Essener dabei die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in eine Mauer. Durch den Aufprall wurde die Ziegelsteinmauer umgestoßen, der Fahrer blieb laut eigener Aussage unverletzt. Sein Auto war aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit. Weil der Verdacht eines illegalen Autorennens besteht, wurde der Führerschein des 21-Jährigen sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

