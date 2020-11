Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Planenschlitzer auf dem Rastplatz Allenstein

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte schnitten in der Nacht zu Donnerstag, 19. November, die Planen von mindestens fünf Sattel-Aufliegern auf dem Autobahnrastplatz Allenstein an der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover auf. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 2 Uhr. Beute machten die Täter offenbar nicht. Sie hinterließen einen geschätzten Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

