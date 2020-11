Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Ladendiebstahl in der Altstadt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 17. November 2020, in der Altstadt einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige entwendete um 17.25 Uhr Waren aus der Auslage einer Apotheke und randalierte anschließend auf der Ebertstraße. Die Beamten brachten den gebürtigen Mönchengladbacher ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ins Gewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

