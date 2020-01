Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wohnungsbrand in Greifswald

Greifswald (ots)

Heute Vormittag (30. Januar 2020, gegen 09.30 Uhr) kam es in einer Wohnung in der Heinrich-Hertz-Straße in Greifswald zu einem Wohnungsbrand, durch den ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes auszugehen. Die beiden Mieter, die sich in der Wohnung befunden haben, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell