Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Unfall in Rotthausen verletzt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste ein 22-Jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 17. November, auf der Schemannstraße in Rotthausen. Der Gelsenkirchener war dort gegen 19.55 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Steeler Straße unterwegs. Unweit des Johann-Strauß-Weges wurde er vom Dacia einer 54-Jährigen erfasst. Die Autofahrerin aus Gelsenkirchen befand sich auf einer Grundstücksausfahrt und wollte gerade nach links auf die Schemannstraße einbiegen. Nach der Kollision stürzte der junge Mann zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell