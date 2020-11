Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Fachhandel für Gartengeräte von Einbrechern heimgesucht

MelleMelle (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am frühen Donnerstagmorgen ein Fachhandel für Gartengeräte an der Industriestraße. Einbrecher machten sich zwischen 00.30 und 00.45 Uhr gewaltsam an der Glasfront des Gebäudekomplexes zu schaffen und gelangten dadurch ins Innere der Firma. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume, stahlen Gartengeräte und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

