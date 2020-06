Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 39jähriger Schuhhauskunde aus Bückeburg verhielt sich gestern Vormittag in Cammer so, als wollte man ihm "etwas in die Schuhe schieben", dabei hat er das Corpus Delicti an seinen beiden Füßen.

Mit schicken neuen weißen Sneakern im Wert von 89,95 Euro verließ der Mann ohne zu bezahlen das Schuhhaus und als Gegenwert ließ er sein altes Paar Schuhe zurück.

Mitarbeiter des Schuhhauses konnten den Bückeburger trotz Fluchtversuchs aufhalten und die Polizei verständigen.

Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

