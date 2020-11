Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Blutprobe und Gewahrsam nach Widerstand in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat, ist ein 17-jähriger Paderborner am Dienstag, 17. November 2020, im Polizeigewahrsam gelandet. Die eingesetzten Polizisten kontrollierten den 17-Jährigen um 20. 36 Uhr, als er zusammen mit vier weiteren Personen auf dem Brößweg in Buer Alkohol verzehrte und gegen die Coronaschutzverordnung verstieß. Die Beamten stellten die Personalien der fünf Personen fest und erteilten ihnen Platzverweise. Der Paderborner widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, er nahm eine drohende Haltung ein und versuchte die Polizisten zu schlagen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen den Paderborner mit zur Wache. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

