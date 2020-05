Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg, Wegberg-Beeck, Hückelhoven-Ratheim, Hückelhoven, Wassenberg sowie Wassenberg-Ophoven riefen am Sonntag (10. Mai) unbekannte Betrüger an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie nannten einen erfundenen Namen und fragten nach, ob das Haus gesichert sei, da Straftäter in der Nachbarschaft festgenommen worden wären.

Die betroffenen Personen reagierten alle vorbildlich und beendeten die Telefonate, so dass es zu keinem Schaden kam.

Um nicht Opfer zu werden, gibt die Polizei folgende Hinweise:

 Die Polizei ruft Sie niemals an und fragt nach Wertgegenständen oder Bargeld.  Geben Sie unbekannten Personen niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder sensible Daten.  Wenn Sie zur Verschwiegenheit gegenüber Verwandten oder nahestehenden Personen aufgefordert werden, beenden Sie das Gespräch.  Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, legen sie einfach auf und rufen selbst bei der Polizei an. Dazu wählen Sie rund um die Uhr die Notrufnummer 110.  Falls Sie Opfer eines Trickbetrugs geworden sind, oder einen verdächtigen Anruf erhalten haben, erstatten Sie immer Anzeige, um andere zu warnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell