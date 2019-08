Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anhänger schert auf Gegenfahrbahn aus

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Auf der Schnathorster Straße zwischen Nettelstedt und Schnathorst verlor ein Autofahrer am Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen gezogenen Anhänger. Dieser kollidieret mit einem entgegenkommenden Wagen. Deren Fahrerin verletzte sich bei der Kollision.

Ein Hüllhorster (64) befuhr mit seinem Tiguan samt Anhänger gegen 6.40 Uhr die Schnathorster Straße in Richtung Nettelstedt. Nach ersten Erkenntnissen brach in einer scharfen Rechtskurve der Anhänger aus und schleuderte auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende Fahrerin eines Opels Astras konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde vom Volkswagen die Heckstoßstange sowie die Anhängekupplung abgerissen. Der Anhänger drehte sich einmal um rund 180 Grad und kam im Grünstreifen zum Stehen. Am Opel entstand voraussichtlich ein Totalschaden. Die 38-jährige Diepenauerin verletzte sich und wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Die Autos sowie der Anhänger mussten geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie den Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell