Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Münchweiler/Rodalb - Waschmaschinenbrand

Polizei Pirmasens (ots)

Am 20.03.2020, gegen 09:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in der Kolpingstraße in Münchweiler/Ro. informiert. Die Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr ins Freie gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch eine defekte Waschmaschine verursacht wurde. Außer Verunreinigungen durch Ruß entstand kein Sachschaden. Ein 9 Monate altes Kind, welches möglicherweise geringe Mengen Rauch eingeatmet hatte, wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell