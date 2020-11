Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener angefahren und geschlagen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

In Schalke wurde ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag, 17. November 2020, von einem Auto angefahren und anschließend geschlagen. Der Gelsenkirchener war gegen 13.15 Uhr auf der Wilhelminenstraße zu Fuß unterwegs, als ein schwarzer Mercedes die Straße entlang fuhr und ihm schließlich den Weg auf dem Bürgersteig versperrte. Als der Mann sein Unverständnis äußerte, fuhr der Wagen an und traf den 35-Jährigen am Knie. Anschließend stiegen drei Personen aus dem Auto, drückten ihr Opfer an die Wand und schlugen zu. Danach flüchteten die Täter. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell