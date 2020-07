Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Personen bei größerer Schlägerei verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen ca. 15 Personen. Im Außenbereich einer Gaststätte in der Georgstraße kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen, dann wurde der Streit handfest. Zwei Männer, 23 und 25 Jahre alt, wurden aus einer Gruppe junger Männer heraus angegriffen und zusammengeschlagen. Auch als die beiden Männer am Boden lagen, wurde weiter auf sie eingeschlagen und -getreten. Der 25-Jährige wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe junger Männer zerstreute sich vor dem Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte in unterschiedliche Richtungen. Wer Hinweise zu der Schlägerei oder den geflüchteten Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

