Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Büroräume

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 01:25 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Bürogebäude auf der Metallstraße in Viersen-Dülken einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln einer rückwärtigen Tür zum Gebäude misslang, wurde mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen. Durch eine Alarmanlage ließen jedoch die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter 02162/377-0. / fd (949)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle

Franz Dohmen

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell