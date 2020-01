Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Drei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 7. Januar, in Rotthausen und in Buer. Gegen 19 Uhr überprüften die Beamten an der Schonnebecker Straße einen 49-Jährigen. Gegen den Gelsenkirchener lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Die Polizisten lieferten den Gesuchten ins Polizeigewahrsam ein. Bereits gegen 16.45 Uhr nahmen Polizisten an der Schreinerstraße einen 30-Jährigen fest. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

