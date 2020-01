Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16-Jähriger am Bahnhofsvorplatz attackiert - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Opfer einer gefährlichen Körperverletzung ist ein 16-jähriger Gelsenkirchener am Montagabend, 6. Januar 2020, in der Altstadt geworden. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes wurde er gegen 22.15 Uhr von drei männlichen Tätern zunächst beleidigt und anschließend angegriffen. Die drei Unbekannten flüchteten durch den Bahnhof in südliche Richtung. Der Gelsenkirchener wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter sind etwa 17 Jahre alt, einer von ihnen trug eine blaue Kappe. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Männern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7512 (Kriminalkommissariat 15) oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thimo Mallon

Telefon: 0209-365-2012

E-Mail: thimo.mallon@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell