Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Appartementanlage in Essen-Katernberg, eine Person mit leichten Brandverletzungen versorgt und ins Krankenhaus transportiert

Bild-Infos

Download

Essen-Katernberg, Schonnebeckhöfe, 20.11.2019, 17.32 Uhr (ots)

Ein Appartement in einer Wohnanlage mit 66 Einheiten ist in Essen-Katernberg am frühen Abend vollständig ausgebrannt. Der Wohnungsmieter der kleinen Wohneinheit im ersten Obergeschoss war bei Brandausbruch anwesend und trug leichte Brandverletzungen davon. Er konnte sich selbst in Sicherheit bringen und wurde nach medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Drei weitere Menschen brachten Rettungskräfte mit Fluchthauben in Sicherheit, andere kamen selbständig ins Freie. Wegen der niedrigen Außentemperaturen hielten die Einsatzkräfte eine vorbeifahrende Straßenbahn der Linie 107 an, sie wurde kurzfristig zur warmen Aufenthaltsmöglichkeit umfunktioniert. Mehrere Erwachsene und ein Kind hielten sich während des Einsatzes in der Bahn auf. Eine Weiterfahrt wäre wegen der quer zur Fahrbahn liegenden Schläuche ohnehin nicht möglich gewesen. Das Feuer drohte zunächst nach oben überzugreifen, war aber dann rasch unter Kontrolle und mit zwei Rohren über Drehleiter und im Innenangriff kurz darauf gelöscht. Belüftungsmaßnahmen, Kontrolle aller Wohneinheiten und Schadstoffmessungen laufen aktuell (20.15 Uhr) noch, werden aber in Kürze beendet sein. Gegen 22.30 Uhr erfolgt eine Brandnachschau. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Katernberg und mehreren Rettungswagen vor Ort. Interessant am Rande: Während die Maßnahmen vor Ort liefen, meldeten sich wiederholt Bewohner der Wohnanlage über Notruf, gaben auf Nachfrage wertvolle Informationen über die Ausbreitung von Feuer und Brandrauch und bekamen von den Leitstellendisponenten gleichzeitig Verhaltenshinweise. (MF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell