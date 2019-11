FW-E: Brandgeruch in verschiedenen Geschossen, Werdener Mariengymnasium geräumt, keine Verletzten

Feuerwehr Essen

Essen-Werden, Brückstraße, Mariengymnasium, 18.11.2019, 10.31 Uhr (ots)

Ein Mitarbeiter des Werdener Mariengymnasiums hat heute Vormittag (18.11.2019) per Telefon die Feuerwehr alarmiert. Im Gebäude sei in verschiedenen Bereichen Brandgeruch wahrzunehmen. Zeitgleich lösten die Verantwortlichen vor Ort den Evakuierungsalarm aus, so dass bei Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude, welches in der Regel von etwa 900 Schülerinnen und Schülern genutzt wird, komplett geräumt war. Die Einsatzkräfte fanden die Ursache des nur vereinzelt wahrnehmbaren Brandgeruchs erst nach intensiver Suche. Einer der beiden Motoren der Lüftungsanlage hatte offensichtlich einen Defekt. Er war heiß gelaufen, der charakteristische Geruch verteilte sich so im Gebäude. Der Hausmeister schaltete die komplette Anlage ab und bekam den Auftrag, selbige nicht vor Instandsetzung wieder in Betrieb zu nehmen. Auf dem Rückweg aus dem Gebäude wurden die Feuerwehrleute durch einen Lehrer erneut auf Brandgeruch hingewiesen. Dessen Ursprung war rasch gefunden. Im Toilettenbereich im Erdgeschoss fanden sie Reste von verbranntem, bereits erloschenem Toilettenpapier. Hier kam ein Elektrolüfter zum Einsatz, der den Rauch ins Freie drückte. Glücklicherweise kam bei diesem Einsatz, der gegen 11.40 Uhr endete, niemand zu Schaden. Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei ermittelt. (MF)

